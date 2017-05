Actualidade

As autoridades da Malásia confirmaram, na noite de segunda-feira, a morte de Muhammad Wanndy Mohamed Jedi, descrito como um dos líderes malaios do grupo extremista autoproclamado Estado Islâmico (EI) na Síria.

A confirmação foi feita pelo chefe da polícia da Malásia, Khalid Abu Bakar, que indicou, através de uma mensagem no Twitter, que o extremista malaio, de 26 anos, morreu na sequência de um ataque em Raqqa, na Síria, ocorrido em 29 de abril.

Muhammad Wanndy, que nasceu em Malaca e partiu para a Síria com a mulher em 2014, seria responsável por recrutar malaios para as fileiras do grupo extremista, sobretudo através das redes sociais.