As Brigadas Revolucionárias (BR) tentaram substituir a homilia da missa da peregrinação de 13 de outubro de 1972 em Fátima por uma gravação contra a guerra colonial, mas a operação falhou e o grupo escapou da PIDE "por milagre".

O plano era simples, recorda à Lusa Carlos Antunes, fundador das Brigadas Revolucionárias (BR) e líder da operação em Fátima, e previa que os homens se infiltrassem nas instalações de som do santuário, disfarçados de engenheiros do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), cortassem o microfone ao cardeal húngaro que ia celebrar a missa e fosse emitida uma gravação com uma mensagem política.

"Fizemos uma mensagem sobre a paz, porque muita daquela gente ia a Fátima rezar para que os filhos viessem vivos e salvos das guerras coloniais", segundo Carlos Antunes, que se refere àquele cardeal, József Mindszenty (controverso opositor do comunismo e que morreu no exílio em 1975 em Viena), como um "ultrarreacionário" e um dos chefes das extremas-direitas europeias, "com uma disposição política que não é habitual" em líderes católicos, ou pelo menos "fazem isso de uma forma mais disfarçada".