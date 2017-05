Actualidade

O ritmo de crescimento da economia chinesa continua a abrandar e deverá crescer 6,6%, em 2017, à medida que Pequim enceta uma transição para um modelo económico baseado no consumo interno, afirmou hoje o Fundo Monetário Internacional (FMI).

"O crescimento chinês continuará a desacelerar na sua transição para uma economia mais baseada no consumo", afirma o FMI, no seu último relatório sobre a economia na região Ásia-Pacífico.

"No entanto, apesar do abrandamento, a China continuará a liderar o crescimento mundial, representando um terço do total", acrescenta o FMI.