Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o PSI20, o índice de referência, subir 0,45%, para 5.256,07 pontos.

Na segunda-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, encerrou com uma descida de 0,42% para 5.232,50 pontos, seguindo a tendência da maioria das principais bolsas europeias.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, oito terminaram a perder, enquanto as restantes 11 subiram. A Pharol liderou as descidas e caiu 4,84%, mas o BCP também registou uma queda acentuada de 2,35% no dia em que apresenta os resultados do primeiro trimestre.