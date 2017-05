Actualidade

O serviço de Urologia e Transplantação Renal do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) anunciou hoje ter ultrapassado a barreira dos 3.000 transplantes renais, um número "bastante representativo" à escala europeia.

"De há muitos anos para cá tem sido o centro português com maior número de transplantes", disse o diretor do serviço, Arnaldo Figueiredo, que dirige a unidade desde maio de 2016, salientando que Portugal é o quarto país europeu com maior taxa de transplantes por milhão de habitantes.

Em declarações à agência Lusa, o especialista salientou que 3.000 transplantes é um número muito representativo a nível europeu, pois a maioria dos centros de transplantação "não tem este número de doentes", o que "coloca o CHUC, verdadeiramente, na linha da frente".