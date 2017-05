Web Summit

Duas das 67 'startup' que representaram Portugal na cimeira tecnológica Web Summit relataram à Lusa casos de sucesso: a knok healthcare está efetivar a internacionalização e a B-PARTS a celebrar a quintuplicação do seu crescimento.

Segundo José Bastos, da knok healthcare, os objetivos da participação na conferência tecnológica e de empreendedorismo de realizar contactos e formalizar investimentos foram alcançados, precisando que a empresa levantou 350 mil euros e que avança para a internacionalização.

"Como consequência do levantamento de fundos, ainda durante o primeiro semestre de 2017 conseguiremos lançar a knok em Madrid e, simultaneamente, lançar a aplicação knok 2.0, com mais serviços e uma oferta ainda mais relevante, que vai ao encontro do 'feedback' [retorno] que temos recebido dos nossos pacientes e dos nossos médicos", afirmou o cofundador da aplicação.