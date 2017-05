Actualidade

A bolsa de Lisboa estava hoje em alta, com o principal índice, PSI20, a subir para máximos dos últimos 12 meses e com as ações do BCP a subir 5,25% para 0,2364 euros.

Cerca das 09:25 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, estava a subir 0,90% para 5.280,25 pontos, com 13 'papéis' a valorizarem-se, cinco a caírem e um inalterado.

Além das ações do BCP, as da Pharol e da Altri eram outras das que mais subiam, designadamente 1,45% para 0,279 euros e 1% para 4,444 euros.