Actualidade

As autoridades retomaram hoje de manhã as buscas pelo jovem que desapareceu na semana passada na praia da Foz do Lizandro, no concelho de Mafra, mas apenas por terra e não de forma contínua.

Segundo o Centro Coordenador de Busca e Salvamento Marítimo, as buscas são mais ativas quando ainda se espera encontrar a pessoa viva e, neste momento, serão feitas apenas por terra, "na base da oportunidade".

A mesma fonte explicou que a duração das buscas mais ativas - envolvendo meios terrestres, marítimos e aéreos - depende sempre de vários fatores, como a temperatura da água, o estado do mar e o local do desaparecimento.