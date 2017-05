Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou hoje que o fraco crescimento previsto para a África subsaariana resulta de um ajustamento insuficiente das políticas à queda dos preços das matérias-primas e ao abrandamento económico mundial.

De acordo com o relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais para a África subsaariana, "o crescimento no conjunto da África Subsariana caiu para 1,4% em 2016 - o nível mais baixo em duas décadas - e projeta-se para 2017 uma recuperação modesta, para 2,6%, embora alguns países, sobretudo na África Oriental e Ocidental, continuem a registar crescimento robusto".

O relatório, divulgado hoje em Washington, salienta que os países exportadores de petróleo enfrentam dificuldades para recuperar da quebra de preços desta matéria-prima, que afetou as economias e desequilibrou os orçamentos dos maiores exportadores, nomeadamente Nigéria e Angola.