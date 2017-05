Actualidade

Os juros exigidos pelos investidores para negociarem dívida pública de Moçambique estão acima de 8% desde junho de 2015, tendo registado uma média de 20,4% em março deste ano, segundo os dados do Fundo Monetário Internacional (FMI).

De acordo com o relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais para a África subsaariana, Moçambique é o país africano que enfrenta os juros mais caros sobre as emissões de dívida em moeda estrangeira ('eurobonds'), com 20,4%, que compara com os 8,7% de Angola, o segundo com os juros mais altos.

"A trajetória da dívida estão claramente numa trajetória ascendente, com mais de 50% do valor do PIB em muitos países", como Cabo Verde ou Moçambique, escrevem os analistas no relatório, que dá conta de uma dívida pública em Moçambique que valia 115,2% do PIB no final do ano passado, mas que deverá descer para 106,9% e 103,6% neste e no próximo ano.