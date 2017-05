Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) antecipou hoje uma recessão económica de 5% este ano e de 5,1% em 2017 na Guiné Equatorial, motivada pela descida dos preços do petróleo e pelo continuado declínio da produção no país.

De acordo com o relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais para a África subsaariana, a economia do mais recente país a entrar para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai entrar no quinto ano consecutivo de crescimento económico negativo, embora menos acentuado que o recuo de 10% na riqueza produzida no país no ano passado.

O "forte declínio" da produção de petróleo na Guiné Equatorial é a principal razão para estas previsões negativas por parte do FMI, a que se juntam o abrandamento da economia mundial nos últimos anos e a forte dependência desta matéria-prima para a expansão económica deste país africano.