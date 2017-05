Actualidade

O representante da UE em Moçambique espera que a auditoria às dívidas ocultas do Estado, que deve ser conhecida esta semana, sirva para todos restaurarem a confiança no país.

"Esta auditoria deve servir para [o Estado] restaurar a confiança com os mercados nacionais e internacionais, com os doadores e sobretudo com os cidadãos moçambicanos", referiu Sven von Burgsdorff em entrevista à Lusa, a propósito do Dia da Europa, que hoje se assinala.

A UE lidera o grupo de 14 doadores que apoia o Orçamento do Estado (OE) e que há um ano, a par do Fundo Monetário Internacional (FMI), suspendeu as transferências depois de o Governo moçambicano ter reconhecido haver 1,25 mil milhões de euros em dívidas não declaradas, contraídas por empresas públicas.