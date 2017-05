Actualidade

A Associação de Empresas de Segurança (AES) acusou hoje o Sitava de "obstaculizar o processo negocial" e dificultar "um acordo" quanto às condições laborais dos vigilantes aeroportuários ao convocar uma greve de sábado a quarta-feira.

"Este comportamento do Sindicato [dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos] apenas contribui para obstaculizar o processo negocial, abalando a confiança que é necessária para que se possa chegar a um acordo que se quer justo, exequível e passível de promover a valorização profissional do pessoal de segurança privado, mantendo a sustentabilidade dos respetivos postos de trabalho", sustenta a AES em comunicado.

Segundo refere, o pré-aviso de greve foi comunicado pelo Sitava à associação "um dia depois de as partes terem sido convocadas pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) para uma reunião visando, designadamente, 'dar continuidade ao processo de conciliação [e] fazer um ponto da situação do mesmo'".