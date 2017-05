Actualidade

O Tribunal de Leiria absolveu hoje o ex-presidente da extinta SAD da União de Leiria João Bartolomeu, a sua ex-mulher e o sobrinho dos crimes de fraude fiscal e abuso de confiança.

Segundo o juiz presidente do coletivo, os factos de que vinham acusados não ficaram provados e, além disso, a declaração de retificação emitida em dezembro foi, no entender do tribunal, entregue dentro do prazo.

"Não se provou que tivessem intervenção nos processos de decisão", salientou o juiz presidente.