Papa

Um cidadão estrangeiro foi hoje detido e outro notificado para abandonar território nacional por permanência irregular em Portugal, numa operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo o SEF, na Operação Fronteira Branca, que se enquadra no reforço das atividades de fiscalização por ocasião da visita do papa Francisco a Portugal e que decorreu na Via do Infante (A22), no Algarve, foi ainda cumprido um mandado de captura de um cidadão nacional para prestação de Termo de Identidade e Residência.

Na mesma operação, que decorreu perto de Faro e teve a colaboração da GNR, foram identificados 295 cidadãos nacionais e estrangeiros.