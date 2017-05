OE2018

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) disse hoje que as linhas gerais do Orçamento do Estado (OE) de 2018 devem ser fechadas "bem antes" das autárquicas, em 01 de outubro, e devem centrar-se no investimento no Estado social.

"O BE é da opinião que as traves-mestras do Orçamento do Estado até podem ser acordadas bem antes dessa data [01 de outubro, eleições autárquicas], e devem ser", declarou a bloquista, questionada pela agência Lusa sobre as negociações para o OE de 2018.

O Governo, vincou Catarina Martins, já apresentou um Programa de Estabilidade a Bruxelas, "que o BE constesta, com metas que não devem ser seguidas", e se já houve trabalho do executivo a nível europeu então "está na altura também de fazer outro trabalho com o parlamento para fazer um Orçamento que possa responder às posições conjuntas" firmadas com BE, PCP e "Os Verdes".