Actualidade

A Mercedes-Benz inaugura hoje o primeiro centro de competências digitais a nível mundial (Digital Delivery Hub) em Lisboa e vai recrutar jovens talentos na área da programação.

Depois da abertura em 2016 do Network Assistance Center, este será o segundo 'intelligence center' a ser criado em Portugal pela Mercedes-Benz e a inauguração contará com a presença do primeiro-ministro António Costa.

Em comunicado, a Mercedes-Benz explica que o novo centro, já em pleno funcionamento desde o início do mês, é "o primeiro centro de fornecimento de serviços digitais e de soluções globais de 'software' da empresa a nível mundial".