Actualidade

Os empréstimos concedidos pelos bancos a particulares para habitação continuaram a cair em março (2,7%) em termos homólogos, assim como os concedidos a sociedades não financeiras (2,3%), segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

Em fevereiro, as taxas de variação anual (tva) destes empréstimos tinham sido igualmente negativas (-2,8% e -2,6%, respetivamente).

No conjunto da área do euro, as tva nos empréstimos a sociedades não financeiras e a particulares (habitação) foram de 1,6% e 3,0%, respetivamente, superiores às tva de 1,5% e 2,8% observadas em fevereiro, acrescenta.