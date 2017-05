Papa

Religiosas de mosteiros de clausura em Fátima vão acompanhar pela televisão a peregrinação do papa Francisco a Fátima, na sexta-feira e no sábado, , disseram hoje responsáveis de duas congregações.

"Vamos ver na televisão e vamos estar todas a acompanhar a visita", afirmou à agência Lusa a irmã Maria do Carmo, 68 anos, superiora do Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário das Irmãs Clarissas do Desagravo, onde estão 12 irmãs, todas portuguesas.

Segundo a religiosa, ao contrário de outras visitas papais, que incluíram momentos para religiosos e, especificamente, para os de clausura, a peregrinação do papa Francisco não tem previsto nenhum encontro neste âmbito, pelo que o acompanhamento é pela televisão.