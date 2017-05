Jogos

O jogo de fuga é um novo conceito de entretenimento que já tem sucesso consolidado internacionalmente e baseia-se numa ideia simples: tranca-se um grupo de pessoas dentro de uma sala e num prazo máximo de 60 minutos elas têm que encontrar a chave de saída. Cada sala oferece uma aventura diferente, com enigmas variados e novos desafios.

Para dar a conhecer ao público esta oferta, 26 salas de fuga do País conjugaram esforços para demonstrar a existência deste tipo de desafios, com descontos até 50%.

Em Lisboa, os espaços aderentes são Enigma Lisbon, Escape Hunt Experience, Escape Rossio, Escape2Win, Lisbon Escape Game, Locked in Riddles, Lostroom Portugal, Lx Escape, Mystery Escape Game, Original 3scap3 e Puzzle Room Lisboa.

Breakout Porto Escape Game, Escape Challenge, Porto Exit Games e Mystery Escape Game Porto são os participantes oriundos da Invicta.

Em Aveiro juntam-se a este iniciativa o Can You Escape? e o Solve & Escape, já a cidade dos estudantes conta com a participação do Brainmaze e Puzzle Room Coimbra.

Na zona sul do país, também o Puzzle Room Évora aderiu ao evento, enquanto nas ilhas se conta com a adesão do The Breakout Funchal e em Óbidos O Escape Tower.

Por último, mas não menos importantes, o acontecimento conta ainda com a participação do 7Escape (Setúbal) do Epic Escape Game (Torres Vedras) e o Sherlock's Room (Viseu).