O número de peregrinos a pé que por estes dias se desloca para o Santuário de Fátima, atravessando o município de Pombal, é "substancialmente superior" a outras peregrinações em maio, disse hoje o presidente da Câmara local.

"É visível que o número de peregrinos é substancialmente superior àquele que tradicionalmente percorre as nossas estradas", disse Diogo Mateus aos jornalistas, à margem da apresentação do dispositivo de apoio e acolhimento a peregrinos do município de Pombal, que decorre pelo quarto ano consecutivo.

Os peregrinos que se deslocam a pé a Fátima percorrem cerca de 30 quilómetros em território do município de Pombal e o dispositivo de apoio e acolhimento, que envolve 21 entidades, está no terreno até sexta-feira.