Música

Shawn Mendes, o artista revelação e uma das vozes mais elogiadas de 2015 está na estrada, no âmbito da digressão mundial de apresentação do segundo disco de originais, intitulado Illuminate.

O álbum entrou diretamente para o primeiro lugar do top Billboard 200, está no top 10 dos Melhores Álbuns de 2016 do Los Angeles Times e levou Shawn Mendes ao top 10 da Billboard das listas Top Artists e Top Male Artists.

O sucessor do aclamado álbum de estreia Handwritten veio comprovar o sucesso do lusodescendente. O cantautor revelou aos fãs o primeiro single do disco Treat You Better, e em apenas algumas horas o tema já era #1 no iTunes em vários pontos do mundo. O novo disco foi produzido por Gosling e pelo compositor Tobias Jesso Jr. e conta com o especial contributo do músico John Mayer.

Para agradecer aos fãs este ano incrível, Shawn Mendes editou recentemente o Live At Madison Square Garden, Shawn Mendes, gravado a 10 de setembro nessa sala história de Nova Iorque, tendo sido a primeira vez que interpretou canções do aplaudido novo álbum de estúdio.

A Illuminate World Tour vai passar por Portugal já amanhã, num concerto mais do que esgotado na MEO Arena, em Lisboa.

Shawn Mendes tornou-se um fenómeno pop após ter sido descoberto na internet e ter passado a ser um dos músicos mais seguidos online. Hoje conta com uma verdadeira legião de fãs, uma digressão mundial esgotada em 2015, e atuações ao lado de Taylor Swift e Ed Sheeran.

O músico foi ainda eleito pela Time como um dos mais influentes adolescentes da atualidade, foi nomeado pela Forbes como uma das 30 personalidades com menos de 30 anos mais influentes e venceu o prémio Favorite New Artist, no People’s Choice Awards.