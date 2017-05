Actualidade

Duas investigadoras portuguesas e um norte-americano, todos a trabalhar em Portugal, vão receber, cada um, cerca de 600 mil euros para prosseguir estudos sobre obesidade, mecanismos neuronais da perceção do tempo e cancro.

O anúncio foi feito hoje, em comunicado, pelo Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), do qual é investigadora Ana Domingos, um dos 41 cientistas selecionados com uma bolsa do programa internacional International Research Scholars.

Além de Ana Domingos, foram ainda contemplados, em Portugal, com esta bolsa os investigadores Catarina Homem, do Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Universidade Nova de Lisboa, e Joe Paton, do Centro Champalimaud.