música

A Orquestra Sinfónica Portuguesa vai estrear, no domingo, a obra orquestral "Paisagem Interior", de Clotilde Rosa, no concerto de encerramento da temporada sinfónica, dirigido pelo maestro Alan Buribayev, a realizar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O programa da Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) inclui ainda o Concerto para clarinete e orquestra em Lá Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart, com Horácio Ferreira, como solista, e a Sinfonia n.º 6 em si menor, "Patética", de Piotr Ilitch Tchaikovsky.

A obra de Clotilde Rosa, de acordo com o comunicado da OSP, foi composta entre 1999 e 2000, para orquestra sinfónica, e resulta de uma encomenda da Secretaria de Estado da Cultura.