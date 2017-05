Actualidade

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, transmitiu hoje aos deputados da comissão de trabalho e assuntos fiscais do parlamento alemão, que se deslocaram a Portugal, que o país aguarda "com ansiedade" a retirada do Procedimento por Défice Excessivo.

A delegação da comissão alemã esteve hoje reunida com a central sindical na sua sede, em Lisboa, e levaram para casa várias mensagens sobre Portugal.

Em declarações à Lusa no final do encontro, Carlos Silva disse terem sido vários os temas abordados durante o encontro desta manhã entre os quais a evolução da economia portuguesa nos últimos anos, a forma como a UGT entende que está a ser efetuada a governação, o cumprimento dos vários indicadores macroeconómicos, o problema da dívida e de uma eventual reestruturação da dívida, entre outros.