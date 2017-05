Actualidade

O Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) cumpre, de 01 a 17 de junho, a 40.ª edição, dedicada à Memória e Comunidade, com um apoio reforçado de 67 mil euros da Câmara do Porto, foi hoje divulgado.

"Em 2015, a Câmara apoiou o FITEI com 45 mil euros. Este ano, o apoio à coprodução vai ser de 67 mil euros, a que se soma o apoio técnico, de divulgação e cedência de espaços", descreveu o presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, na conferência de imprensa de apresentação do evento, justificando o reforço do investimento com a "programação excecional" desta edição do festival.

As estreias de "Macbeth", de Nuno Carinhas (01 a 17 de junho no Teatro Nacional de São João), e de "Filhos do Retorno", de Joana Craveiro (09 e 10 de junho, Teatro do Campo Alegre), a par das estreias nacionais de Campo Minado, da argentina Lola Arias, com a participação de veteranos da guerra das Malvinas (08 e 09 de junho, no Teatro Carlos Alberto), e de "Pájaro", da chilena Trinidad González (02 e 03 de junho, Teatro Rivoli), foram alguns dos espetáculos destacados por Gonçalo Amorim, diretor artístico do FITEI.