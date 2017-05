Papa

A rotunda dos Pastorinhos, em Fátima, é o local onde os adeptos de futebol habitualmente se concentram para celebrar títulos e os benfiquistas estão a preparar a eventual festa do "tetra" que, este ano, pode acontecer no sábado.

A possível conquista do título de campeão nacional de futebol pelo Benfica coincide, este ano, com a visita do papa Francisco e sócios e adeptos do clube da Luz esperam vir a concentrar-se no sábado na rotunda sul, conhecida como rotunda dos Pastorinhos e definida como o "Marquês de Pombal" de Fátima.

"É o Marquês cá do sítio. Junta-se aqui tudo, sobem para o monumento [aos pastorinhos], os carros andam à volta da rotunda horas a fio, é uma loucura", disse à agência Lusa Carla Costa, responsável do café da Casa do Benfica de Fátima, situada precisamente junto à rotunda.