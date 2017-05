Actualidade

O número de insolvências desceu 26,5% nos primeiros quatro meses do ano face ao período homólogo, num total de 944 empresas insolventes, segundo o barómetro da Informa D&B.

Entre janeiro e abril deste ano, foram mais as empresas criadas do que as que fecharam portas, na medida em que nasceram 14.771 empresas (+3,3%) e encerraram outras 4.668 (-2,5%).

Numa análise por setores, verifica-se que aqueles onde foram criadas mais empresas foram os serviços (4.791), o retalho (+1.951), o alojamento e restauração (1.752), a construção (1.324) e as atividades imobiliárias (1.207).