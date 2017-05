cultura

O Festival Internacional de Música de Espinho (FIME) vai iniciar a sua 43.ª edição a 30 de junho com o agrupamento Gli Incogniti, sob direção de Amandine Beyer, com o violinista Giuliano Carmignola, anunciou hoje a organização.

"No dia 30 de junho, o Auditório de Espinho (AdE) será a sala que inaugura a programação do festival. As sinfonias e concertos de Vivaldi vão ser protagonizados pelo conhecido agrupamento Gli Incogniti, como sempre, dirigido por Amandine Beyer, que convida o notável violinista Giuliano Carmignola para este concerto imperdível em torno da música de Vivaldi", revelou a organização do festival em comunicado enviado à agência Lusa, com os primeiros nomes da programação do evento que encerra com "um dos maiores virtuosos do acordeão", Richard Galliano, num concerto ao ar livre com a presença da Orquestra Clássica de Espinho.

Sobre os intérpretes que vão abrir o festival, o comunicado da organização, a cargo da Academia de Música de Espinho, sublinha que "a inovação e a frescura aliam-se à experiência num concerto imperdível que retrata o universo do disco recentemente gravado pelos artistas com obras de Vivaldi para dois violinos", recordando que a publicação especializada Gramophone escreveu que "o tom dos solistas e da orquestra é rico e vivo, e a gravação tem a mistura certa de clareza e brilho."