Actualidade

O Governo de Moçambique detetou cerca de nove mil funcionários públicos a receber regalias irregularmente, anunciou hoje o porta-voz do Conselho de Ministros.

"Até 31 de dezembro de 2016 estavam ativos 357.430 funcionários e agentes do Estado e destes 8.765 estavam indevidamente ativos", referiu Mouzinho Saide, no final da reunião do órgão, com base no relatório de prova de vida dos profissionais do Estado.

Ainda está por apurar o montante irregularmente atribuído, acrescentou.