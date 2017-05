Actualidade

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, vai ser ouvido no parlamento sobre os recentes atos de vandalismo, nas gravuras rupestres do Parque Arqueológico de Côa, durante a próxima audição regimental na comissão de Cultura, em junho.

O requerimento para a audição de Luís Castro Mendes, apresentado na semana passada pelo PCP, foi aprovado hoje, pela comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, embora o calendário de audições ainda não esteja definido, como adiantou à Lusa à assessora do grupo parlamentar do PCP, Paula Barata.

Além do ministro da Cultura, deverão ser também ouvidos no parlamento, sobre a situação no Coa Parque, a Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), o Conselho Internacional de Museus (ICOM), a Comissão de Trabalhadores da Fundação Côa Parque e a Associação dos Arqueólogos Portugueses.