Papa

O presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) defendeu hoje que as empresas devem avaliar a possibilidade de os colaboradores não trabalharem na sexta-feira para acompanharem o "momento único e irrepetível" que se vive em Fátima.

"Acho que os empresários, em consciência, devem avaliar as suas realidades empresariais e as pessoas que com eles trabalham e verem se há essa possibilidade. Cada caso é um caso, mas acho que devíamos promover sempre empresas humanizadas", afirmou João Pedro Tavares.

O dirigente falava à agência Lusa a propósito da tolerância de ponto concedida aos trabalhadores da função pública na sexta-feira, por ocasião da visita do papa Francisco a Fátima.