Actualidade

O Presidente da República recebeu hoje os presidentes executivo e do conselho de administração da CGD numa reunião em que foi discutido o encerramento do balcão de Almeida e a solução encontrada para responder aos apelos da população.

A informação foi avançada pela presidência, numa nota em que dá conta de que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os presidentes do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Rui Vilar e Paulo Macedo, respetivamente, para um encontro em que "lhe deram conhecimento do acordo ajustado, no passado mês de abril, entre aquela instituição e o Presidente da Câmara Municipal de Almeida".

O Presidente da República diz que "tomou conhecimento destas informações" e acrescentou que a 16 de maio será a vez de receber o presidente da Câmara Municipal de Almeida, António Baptista Ribeiro.