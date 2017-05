Actualidade

O ministro da Cultura salientou hoje a forma como o projeto "Medida Incerta", de José Pedro Croft, que representa Portugal na Bienal de Veneza, se enquadra "na paisagem veneziana e se reflete no canal".

A representação oficial portuguesa na 57.ª Exposição Internacional de Arte - Bienal de Veneza, teve hoje uma pré-inauguração com a presença do ministro Luís Filipe Castro Mendes, e o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado.

O projeto de José Pedro Croft, com curadoria do historiador de arte João Pinharanda, consiste em seis esculturas de grandes dimensões, em vidro, espelho e ferro, que evocam a obra do arquiteto Álvaro Siza Vieira