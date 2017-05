Actualidade

O lucro da Sonae Indústria duplicou no primeiro trimestre deste ano, face a igual período de 2016, para 6,4 milhões de euros, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae Indústria adianta que o resultado líquido subiu 3,2 milhões de euros nos três primeiros meses do ano.

"O volume de negócios da Sonae Indústria, apenas incluindo as atividades detidas integralmente pela empresa, atingiu cerca de 59,5 milhões de euros no primeiro trimestre de 2017, o que representa uma subida de 3,6% face aos 57,4 milhões de euros registados no período homólogo do ano passado", adianta a empresa.