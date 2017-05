Actualidade

O presidente da Câmara de Ponte de Lima, Vítor Mendes, disse hoje que a aposta do município no desporto equestre, nos últimos 12 anos, representou um retorno financeiro de 40 milhões de euros na economia local.

"Ao longo de cerca de 12 anos nós já organizámos 50 eventos ligados ao desporto equestre. Tivemos um retorno direto para a nossa economia na ordem dos 40 milhões de euros, o que significa que é uma atividade que arrasta bastante gente a Ponte de Lima, para além de ser uma alavanca fundamental para a promoção do nosso território", afirmou o autarca do CDS-PP, referindo-se a um estudo efetuado pela autarquia junto das áreas de hotelaria e restauração do concelho.

Vítor Mendes, que falava a propósito da apresentação, hoje, do "Ponte de Lima - Destino Equestre Internacional", adiantou que o próximo evento de desporto equestre, o Concurso de Saltos Internacional (CSI), vai decorrer de 12 a 14 deste mês.