A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou hoje o relatório de gestão e as demonstrações financeiras da Câmara relativas ao ano passado, documentos contestados pelos partidos da oposição por refletirem o "aumento significativo" da receita com impostos e taxas.

A Câmara de Lisboa arrecadou 463,6 milhões de euros em impostos e taxas no ano passado, mais 13,3% do que em 2015, sendo esta a sua principal fonte de receitas, que ascenderam a 639,9 milhões de euros, revelam as contas do município em apreciação na reunião de hoje da Assembleia Municipal de Lisboa.

As demonstrações financeiras indicam também que a autarquia terminou 2016 com um passivo de 1.129 milhões de euros. Em 2015, este valor rondava os 1.181 milhões de euros.