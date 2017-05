Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral registou um lucro de 11,1 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, que compara com os prejuízos de 19,8 milhões de euros do mesmo período de 2016, divulgou hoje a instituição.

No comunicado ao mercado, o banco mutualista afirmou que este lucro resulta da "recuperação dos resultados do negócio 'core' e da melhoria da eficiência da estrutura operativa".

A margem financeira aumentou 35,6% para 71,1 milhões de euros, que o banco atribui à redução do custo dos depósitos, enquanto as comissões líquidas subiram 23,7% para 26,1 milhões de euros, neste caso, diz o banco, "beneficiando da maior dinâmica de negócio".