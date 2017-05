Sarampo

O número de casos confirmados de sarampo em Portugal este ano subiu para 29, divulgou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS), que recebeu 134 notificações desde 01 de janeiro.

O boletim epidemiológico hoje divulgado adianta que os casos confirmados se concentram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (20), onde se registou a única morte até à data, Algarve (7) e Norte (2).

Dos casos confirmados, 18 reportam-se a adultos com idade igual ou superior a 18 anos, registados em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve. No Norte, os dois casos verificaram-se em crianças da faixa etária entre um e quatro anos.