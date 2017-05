Clima

A Casa Branca informou hoje que qualquer decisão sobre a permanência ou retirada dos EUA do acordo de Paris de combate às alterações climáticas só vai ser tomada no final do mês.

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, especificou que a decisão só vai ser tomada depois de Donald Trump regressar da cimeira do Grupo dos 7, que vai decorrer em Itália, nos dias 26 e 27 de maio.

Trump tinha prometido em 29 de abril que iria tomar "uma grande decisão" sobre o acordo de Paris "nas próximas duas semanas", prazo que terminava no próximo sábado, dia 13 de maio.