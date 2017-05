Actualidade

Luís de Sousa é o candidato escolhido pelo PS para concorrer à Câmara Municipal de Azambuja, confirmou hoje à Lusa a Federação da Área Urbana de Lisboa do Partido Socialista.

O processo para a escolha do candidato do PS em Azambuja não tem sido pacífico uma vez que o nome de Luís de Sousa, atual presidente da Câmara Municipal, foi chumbado pela concelhia local que deu o seu apoio à candidatura do vice-presidente, Silvino Lúcio.

Segundo explicou à agência Lusa, em causa estiveram discordâncias com a elaboração das listas.