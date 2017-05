Óbito/Baptista-Bastos

O Presidente da República lamentou hoje a morte do jornalista, escritor e cronista Armando Baptista-Bastos, considerando que "não havia outro nome tão facilmente identificável com a história da imprensa portuguesa".

Numa nota divulgada na página da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa apresenta as suas condolências à família de Baptista-Bastos, que morreu hoje, em Lisboa, aos 83 anos.

"Não havia outro nome tão facilmente identificável com a história da imprensa portuguesa, com O Século, o República, o Diário Popular, o Diário de Notícias, entre muito outros jornais e revistas", lê-se na mensagem do chefe de Estado.