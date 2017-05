Actualidade

O presidente do Caixa Económica Montepio Geral disse hoje que a sua equipa fará tudo para gerar valor para o acionista seja ele qual for, quando se fala na possível entrada de novos investidores no capital do banco mutualista.

"Do ponto de vista de gestão, a nossa de missão é gerar valor para acionista seja ele qual for, isso não muda, o gerar o maior valor possível na gestão do ativo", afirmou Félix Morgado à Lusa, depois de ter sido conhecido que no primeiro trimestre do ano o banco teve lucros de 11,1 milhões de euros.

O responsável não se quis alongar sobre este tema, quando é conhecido que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está a avaliar a possibilidade de entrar no capital da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) e que o provedor, Pedro Santana Lopes, disse que será tomada uma decisão até final de junho.