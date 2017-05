Óbito/Baptista-Bastos

O ministro da Cultura manifestou hoje o seu pesar pela morte do escritor e jornalista Armando Baptista-Bastos, com o ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, a considerar que se tratou de "grande perda para a cultura portuguesa".

"Figura incontornável do jornalismo português, romancista e ensaísta, natural de Lisboa, Baptista-Bastos iniciou a sua carreira profissional aos 19 anos no jornal O Século. Em 1953 assinou a coluna de crítica 'Comentário de Cinema', n' O Século Ilustrado, iniciando um estilo jornalístico inovador, polémico e extremamente atual que o haveria de caracterizar para sempre", pode ler-se na nota de pesar do ministro Luís Filipe Castro mendes.

O governante recordou que Baptista-Bastos "pertenceu aos quadros redatoriais de diversos jornais e títulos e recebeu inúmeros prémios", como o Prémio Feira do Livro (1966), o Prémio Artur Portela (1978), o Prémio Nacional de Reportagem/Prémio Gazeta (1985), o Prémio Casa da Imprensa (1986), o Prémio «O Melhor Jornalista do Ano» (1980 e 1983), o Prémio Pen Clube (1987) e o Prémio Cidade de Lisboa (1987), exemplificou.