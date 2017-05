Actualidade

O documentário "Olhando Pras Estrelas" do realizador luso-brasileiro, Alexandre Peralta, vai 'abrir' esta quarta-feira, o Real Abilities Film Festival, em Toronto, anunciou a organização.

O documentário retrata, durante mais de três anos, o dia a dia, de duas bailarinas da Associação de Ballet para Cegos 'Fernanda Bianchini', em São Paulo, no Brasil, a única escola no mundo de 'ballet' para pessoas com deficiência visual.

"Uma das bailarinas, a Geyza, uma das primeiras alunas da associação, dança há quase 22 anos, e também dá aulas. Acompanhámos também uma das alunas dela, a Thalia, tinha 13 anos quando começamos as gravações, e quando acabámos, já tinha 16. Passou uma fase de adolescência, de muitas mudanças", afirmou Alexandre Peralta, de 31 anos.