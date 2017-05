CGD

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, revelou hoje que o Banco de Portugal (BdP) lhe comunicou na segunda-feira que está a acelerar a aprovação do serviço móvel de balcões, feito com carrinhas, desenhado pelo banco.

"Ontem [segunda-feira], o Banco de Portugal transmitiu-nos que está a acelerar o serviço móvel de balcões", avançou aos jornalistas Paulo Macedo, à entrada para um 'jantar debate' sobre a banca promovido pela associação de antigos alunos do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa.

O gestor respondia às questões dos jornalistas sobre a polémica do fecho de balcões da CGD em curso em diversos pontos do país, mantendo a posição de que o banco público vai continuar a servir as populações de todos os concelhos do país, mas não necessariamente através de presença nas suas sedes.