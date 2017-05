Actualidade

A Amazon apresentou hoje um novo dispositivo da linha de sistemas inteligentes de controlo por voz da habitação chamado Amazon Echo Show, cujas principais novidades são um ecrã tátil, de sete polegadas, e uma câmara que permite videochamadas.

O Echo Show, que funciona com a assistente digital de inteligência artificial Alexa, pode mostrar notícias, vídeos do YouTube e letras de canções ou retransmitir o que vê uma câmara de segurança, sem que o utilizador tenha de utilizar as mãos, segundo as descrições que a Amazon colocou na sua página na internet.

Disponível para venda nos EUA a partir de 28 de junho por 230 dólares (211 euros), este sistema permite fazer videoconferências com outros proprietários de Echo Show e da aplicação Alexa, bem como fazer chamadas de voz para quem tiver Echo ou Echo Dot.