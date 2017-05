Actualidade

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, considerou hoje que tem havido demasiado ruído em torno do banco público nos últimos meses, atribuindo-o ao aproveitamento político-partidário.

"Há uma atração diária de por a CGD na praça pública. Seja uma atração partidária ou autárquica", lançou o responsável durante um jantar debate sobre o setor bancário promovido pela associação de antigos alunos do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa.

Paulo Macedo tinha sido questionado sobre a polémica em torno do fecho de balcões do banco estatal, realçando que existe um "grande escrutínio" sobre a entidade, "talvez maior do que o existente sobre uma empresa cotada".