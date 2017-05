Actualidade

Guadalajara (México), 10 mai (Lusa) - O mexicano Juan Pedro Franco, considerado o homem mais obeso do mundo quando tinha 590 quilos, foi submetido a uma redução de estômago sem qualquer complicação, segundo o médico responsável pela intervenção.

Na cidade mexicana de Guadalajara, o médico José António Castañeda caracterizou a cirurgia como um êxito, apesar de alguns problemas no procedimento laparoscópio, e referiu a necessidade de ver como o homem, de 32 anos, reage à alteração.

As dificuldades no procedimento laparoscópio (uma avaliação de órgãos internos através de uma espécie de tubo introduzido no abdómen) deveram-se "às dimensões" do corpo de Franco.