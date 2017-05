Actualidade

A GNR anunciou que vai abrir um processo de inquérito para averiguar as circunstâncias da detenção de um homem na Repartição de Finanças no Montijo, com a Associação Sócio-Profissional Independente da Guarda a exigir "investigação sem preconceitos".

O caso foi tornado público pelo próprio envolvido, que fez um vídeo para as redes sociais a informar que estava na Repartição de Finanças para resolver questões relacionadas com o IRS.

No vídeo é possível ver um elemento da GNR, que estava à civil, a imobilizar o indivíduo pelo pescoço.